Поради мешканцям Тернопільщини: як вберегтися від переохолодження

Що надягти взимку, аби було тепло і зручно? Як не змерзнути на зупинці громадського транспорту? Центр громадського здоров’я дає прості поради, які допоможуть зберегти тепло та здоров’я взимку.

Найкраще, якщо ви вдягнетесь, як капуста, — багатошарово. Обирайте одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів.

«Правильний» зимовий одяг складається із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Що більше шарів одягу — то тепліше. Одяг не обов’язково має бути грубим та сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти. До того ж, малинові кісточки чи вуха — це не так уже й гарно, а від морозного повітря волосся стає тьмяним та ламким.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, ідеальним за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

Щоб не замерзнути, рухайтесь

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю поїжте

Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу.

Відчуваєте печіння на шкірі — шукайте, де зігрітися

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги «печуть», або ж бачите серйозне почервоніння у людини поряд, зайдіть у будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж, кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Куріння та алкоголь не зігрівають

По-перше, куріння та алкоголь шкідливі, незалежно від погоди. До того ж уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до морозу.

Візьміть із собою термос із чаєм

Якщо вирушаєте на кілька годин на морозну вулицю, пийте гарячий чай та більше рухайтесь, щоб зігрітися.

І не забувайте, що мерзнуть не лише люди, а й тварини, тож подбайте про них також!

Адреси пунктів обігріву в усіх регіонах України: http://bit.ly/2W4Psls .