Дорожники не лише розчищають автошляхи, а й рятують фури (відео)

З початку негоди на території Тернопільської області шляховики надали допомогу близько сотні вантажівкам. Найбільше горе-водіїв було на обході Тернополя (близько 25).

Нагадаємо, що проблема з великогабаритними автомобілями існує давно. Недобросовісні перевізники перевантажують свої автомобілі, які то того ж курсують на «лисих» шинах. Під час негоди таке авто не може виїхати навіть на незнчний підйом. Попри те, що всі умови для того аби такі автомобілі перечекали негоду є. В Тернопільській області облаштовано 32 майданчики для відстою транспортних засобів, а в кінці 2017 року зʼявилось ще 12 додаткових спецмісць при вʼїздах на Тернопільщину. Та і це не допомогло. В Службі доріг прийняли додаткові міри.

«Ми вже знаємо, де найчастіше фури зупиняються перешкоджаючи в русі іншим транспортним засобам та створюють небезпечні ситуації на дорогах. Тому, перед початком негоди на кожній з проблемних ділянок ми закріпили важку техніку, в якої є достатньо потужності аби надати допомогу вантажівкам», – коментує керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Так, до прикладу, на дорозі міжнародного значення Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знамʼянка в селі Підгороднє цієї ночі шляховики буксирували вантажівку за допомогою важкої техніки (БАТ) (див.відео).

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до водіїв: подбайте про безпеку, вирушаючи у дорогу. Не перевантажуйте свій автомобіль, перевірте його справність, прослідкуйте за станом шин (вони обов’язково повинні бути зимові). Якщо ваш транспортний засіб потребує, прикріпіть ланцюги.