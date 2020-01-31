У ФК “Нива” з’явився новий співвласник

Напередодні першого тренування команди після виходу з відпустки керівництво футбольного клубу “Нива” представило колективу нового співвласника клубу, – про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Ним став Богдан Володимирович Федорків. Останніми роками Богдан Федорків був президентом футбольного клубу “Агронива” — бронзового призера чемпіонату Тернопільської області з футболу.

Богдан Володимирович у нелегкий час зумів підставити плече підтримки футбольному клубу “Нива”, що дозволило команді продовжити участь у чемпіонаті Другої ліги щоб боротися за підвищення у класі.

