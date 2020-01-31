У Тернополі на БАМі підпалили кіоск з продавцем

Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні підпалу. Зловмисник облив бензином та підпалив торгову ятку.

30 січня близько дев’ятої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що по вулиці Симона Петлюри в обласному центрі горить кіоск.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. Зі слів жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв.

На момент підпалу в кіоску перебувала продавець. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. Обгоріло лише приміщення ззовні.

41-річний палій у скоєному зізнався. До слова, в минулому він уже мав проблеми із законом.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.