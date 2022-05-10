09:25 | 10.05.2022
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Новини Тернополя 

У громадському транспорті Тернополя посилено контролюють оплату за проїзд

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У Тернополі здійснюється посилений контроль оплати пасажирами проїзду в громадському транспорті та видачі водіями і кондукторами проїзних квитків. Про це повідомляють у міській раді.

Так, за період з 2 по 4 травня контролерами перевірено 114 одиниць приватного і комунального громадського транспорту та 436 пасажирів.

За результатами перевірки, 11-ти пасажирам виписано штраф за безквитковий проїзд у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду.

Нагадаємо, у тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі  м. Тернополя діє електронна форма оплати за проїзд – сплатити за проїзд можна безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком. 

Наголошуємо, що відповідальність за безквитковий проїзд  у громадському транспортні несе пасажир, тому після оплати проїзду обов’язково вимагайте квиток та зберігайте його до завершення поїздки. Також проїзний квиток – це страховий поліс пасажира.  

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