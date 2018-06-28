Прорив у творчості молодої художниці з Шумська Іванни Погонець

З 16 червня у виставковій залі Почаївського історико-художнього музею демонструється персональна виставка учасниці художнього гурту «Палітра» Іванни Погонець (Шумськ). Це – своєрідний прорив у творчості художниці, яка після участі в численних збірних виставках (в тому чисті закордонних та всеукраїнських ) врешті відважилась на персональні виставки.



Увазі відвідувачів представлено 36 дуже реалістичних, теплих, добрих і просто красивих творів. Щоб познайомитись з перлинами рідного краю, не обов’язково їздити селами, підніматися на гору чи годувати комарів на місцевих озерах та ставках. Можна просто відвідати виставку І. Погонець « З любов’ю до природи», яка демонструватиметься в музеї до 15 липня.



В тій же залі на горизонтальній експозиційній площі (за згоди І. Погонець) демонструється більше 40 робіт юного графіка із с. Града – Вадима Кузя. Роботи різнопланові: від просто дитячих малюнків – до доволі складних спроб осмислення в графіці оточуючого світу. Чіткі лінії, нанесені з першого разу, відчуття об’єму, замальовки з натури і, головне – живі, дуже живі очі на зображуваних обличчях – прояв обдарованої Богом майстерності. Надіємось, що підтримка батьків та наставників із ДІАЗу та академії, виставка в музеї – стануть для Вадима поштовхом до пошуку нових тем та використання нових технік. У майбутньому численна сім’я художників Кременеччини матиме у свої рядах ще одного майстра, – повідомляють Почаївському історико-художньому музеї.