17-річний юнак побив в Тернополі двох перехожих

Позбавлення волі на строк від двох до п’яти років загрожує жителю обласного центру. Юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив двох перехожих. На місце конфлікту виїжджали працівники районного управління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що молодики віком від 17 до 20 років на вулиці Тарнавського розпивали спиртні напої та порушували громадський спокій. Цей “відпочинок” вирішив відзняти на телефон випадковий перехожий.

Відпочивальники помітили фільмування й один із них пішов з’ясовувати стосунки. Конфлікт переріс у бійку. Товариші намагалися розтягнути чоловіків, але їм це не вдавалося.

В цей момент поруч проходив ще один місцевий житель. Він також спробував врегулювати конфлікт, але молодик напав й на нього, повалив на землю і також почав завдавати удари руками та ногами.

Друзі відтягнули хулігана від потерпілих. Останні за меддопомогою звернулися до лікарні. Слідчі внесли даний факт в ЄРДР згідно ч. 3 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Триває слідство.