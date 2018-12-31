У хірургії Тернопільської районної лікарні в 2018 році провели майже тисячу операцій

о в сучасних умовах у кожної людини існує страх перед хворобою та можливими фінансовими витратами в процесі лікування, що часто приводить до звернення у лікувальний заклад в край занедбаному стані того чи іншого захворювання. Ми, як ніхто розуміємо усі проблеми охорони здоров’я, тому що ми не тільки медичні працівники, а й часто-густо – пацієнти.

Сьогодні ж ми бажаємо всім Вам міцного здоров’я, помірного харчування, особливо на свята, побільше сонячних днів, поваги один до одного, оптимізму, відшукати свого довіреного лікаря та з надією дивитись у майбутнє.

Зі своєї сторони ми будемо робити все , щоб Ваше перебування в нашому відділі було максимально комфортним танеболючим.

З Новим 2019 роком.

З шаною – колектив хірургічного відділу Тернопільської ЦРЛ.