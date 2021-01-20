У Кременецькій академії підготували посібник для вчителів музичного мистецтва

Творча група науково-педагогічних працівників кафедри мистецьких дисциплін та методики їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім..Тараса Шевченка підготували навчальний посібник «Шкільні пісні у супроводі баяна(акордеона) на основі типової освітньої програми Нової української школи». Видання рекомендоване до друку Вченою радою факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв закладу вищої освіти і побачило світ у Видавничому центрі академії.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до концепції Нової української школи. В ньому розроблено музичний супровід пісенного репертуару, який відповідає вимогам навчальної програми 1-2 класів закладів загальної середньої освіти. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти мистецько-педагогічного профілю, на викладачів і вчителів музичного мистецтва.

При підготовці навчального посібника автори врахували і узагальнили надбання сучасних наукових та методичних праць з музичного мистецтва, звернулися до теоретичного доробку вітчизняних вчених і до колективного та індивідуального досвіду викладання музичних дисциплін у загальноосвітній школі.. У навчальному посібнику традиційні розділи педагогіки (теорія виховання, педагогічна майстерність, дидактика) об’єднані з її спеціальними розділами, пов’язаними з підготовкою музикантів-педагогів (музичне сприйняття, музична інтерпретація, музична імпровізація).

У навчальному посібнику для вивчення учнями молодших класів запропоновано 35 творів, з яких 19 адресовані першокласникам і 16 – учням другого класу. Подано необхідні відомості про життєтворчість композиторів – авторів основних музичних творів, включених до посібника. Значним здобутком навчального видання виступає «Словник емоційно-образних визначень музики», де подані виразні характеристики музики, динаміки, тембру, гармонії, мелодії, ритму, темпу, штриха та регістру, в загальному, більше трьох сотень понять.

Навчальне видання стане фактором відчутної методичної і практичної допомоги всім, хто працює чи готується працювати у царині музичного виховання наймолодших школярів

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