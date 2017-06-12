Житель Тернопільщини повісився на горищі батьківської хати

Жителя села Дітківці Зборівського району, якого тривалий час розшукували родичі, правоохоронці знайшли мертвим. Чоловік повісився на горищі батьківської хати.

59-річний чоловік декілька тому пішов з дому. Родичі спочатку самостійно розшукували зниклого, а згодом звернулися за допомогою до правоохоронців. 8 червня поліцейські виявили мертве тіло на горищі у покинутій батьківській хаті. Як встановили правоохоронці, чоловік заліз на горище по драбині, яку потім витягнув слідом за собою. Замкнув та привалив цеглою і вхід на горище.

Попереднім оглядом слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини.