Новини Тернополя 

Житель Тернопільщини повісився на горищі батьківської хати

Maryana 25 Views Прокоментуй!

Жителя села Дітківці Зборівського району, якого тривалий час розшукували родичі, правоохоронці знайшли мертвим. Чоловік повісився на горищі батьківської хати.

59-річний чоловік декілька тому пішов з дому. Родичі спочатку самостійно розшукували зниклого, а згодом звернулися за допомогою до правоохоронців. 8 червня поліцейські виявили мертве тіло на горищі у покинутій батьківській хаті. Як встановили правоохоронці, чоловік заліз на горище по драбині, яку потім витягнув слідом за собою. Замкнув та привалив цеглою і вхід на горище.

Попереднім оглядом слідів насильницької смерті не виявлено.  Тіло направили на судово-медичну експертизу. Подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини.

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