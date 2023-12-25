У перед Різдвяну ніч у Тернополі сталася пожежа, евакуйовували людей

24 грудня о 14:25 годині до Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у квартирі, розташованій на 7-му поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, – повідомляють в Управлінні.

Відразу після отримання повідомлення на місце пригоди були направлені 2 відділення частини спеціальної пожежної техніки та працівники оперативно-координаційного центру По прибуттю на місце пригоди, виявлено, що пожежа виникла на кухні квартири. Площа загоряння орієнтовно становить 5 квадратних метрів. На щастя, потерпілих серед мешканців не виявлено.

У зв’язку з величезним ризиком, була проведена евакуація 15 мешканців будинку з 7-го та 8-го поверхів. Це дозволило забезпечити безпеку мешканцям верхніх поверхів.

О 14:44 годині пожежу було локалізовано, і вже за п’ять хвилин, о 14:49 годині, вдалося повністю ліквідувати загоряння.

Важливо відзначити ефективну та оперативну роботу підрозділів ДСНС, які вчасно реагувала на виклик та запобігли серйозним наслідкам. Завдяки спільним зусиллям вдалося забезпечити безпеку мешканців та майна.