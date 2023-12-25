Які громади на Тернопільщині продовжать святкувати Різдво 7 січня

Цьогоріч на Тернопільщині в чотирьох громадах парафії Православної церкви України будуть святкувати Різдво за старим стилем, 7 січня. Про це розповів Суспільному митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

За його словами, в цих парафіях не захотіли перейти на новоюліанський календар.

Ми збирали перед 1 вересня інформацію і станом на той час саме у Тернопільській єпархії Православної церкви України було 10 громад, в яких повідомили, що будуть дотримуватися старого стилю. На сьогодні маємо 4 таких громади. У шістьох громадах протягом цих декількох місяців змінили думку й вирішили таки перейти на новий стиль. На старому залишаються тільки чотири громади: дві на Підгаєччині, одна громада на Вишнівеччині, одна – на Шумщині.

До Православної церкви України на Тернопільщині належить понад 550 парафій, говорить митрополит Нестор. Цих чотири парафії ніхто не буде змушувати переходити на новий церковний календар.

Скільки часу захочуть залишатись на старому стилі, стільки й залишаться, хоч 10 років, хоч 50. Немає жодних намірів чи причин їх змушувати перейти на новий стиль. Це має бути їхнє внутрішнє бажання й рішення самої громади.

Прокоментував перехід парафіян на новий календар керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин.

Відповідно до реформи, яку здійснюють в Українській греко-католицькій церкві, безпосередньо в нас на Тернопільщині в межах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбувся стовідсотковий перехід усіх парафій на новий календар.

Почесний пастор першої Церкви християн віри Євангельської Володимир Терещенко каже, їхні віряни святкують Різдво 25 грудня вже протягом чотирьох років.

Це питання поступово до нас приходило і ми плавно перейшли до святкування 25 грудня. Не було для нас якихось вказівок, особливих рішень. Просто служителі, пресвітери, об’єднання на зустрічах пропонували. Була не вказівка, а пропозиція. Розуміємо, що це є правильно і нормально.