У русі електричок з Тернополя — зміни: новий графік

Відбудуться зміни в розкладі руху низки приміських поїздів у всіх регіонах Львівської магістралі, повідомляє Львівська газета.

Із запровадженням в Україні «літнього часу», починаючи з 03:00 25 березня 2018 року, відбудуться зміни в розкладі руху низки приміських поїздів у всіх регіонах Львівської магістралі.

Поїзд №6040 Львів – Тернопiль-Пас.: відправлення зі Львова 13:10, Підзамче 13:21-13:23, Підбірці 13:30-13:31, пл. 1460 км 13:36-13:37, Борщовичі 13:40-13:41, Залуги 13:43-13:44, Полониця 13:50-13:51, Задвір’я 13:56-13:57, Полтва 14:01-14:02, Куткір 14:06-14:07, Красне 14:14-14:15, Скваржава 14:27-14:28, Княже 14:33-14:34, Ясенівці 14:38-14:39, Злочiв 14:43-14:44, Зарваниця 14:51-14:52, Плугів 14:58-14:59, Метенів 15:03-15:04, Зборiв 15:09-15:10, Тустоголови 15:14-15:15, Ярчівці 15:19-15:20, Озерна 15:29-15:30, Цебрів 15:36-15:37, Курівці 15:42-15:43, Глибочок-Вел. 15:50-15:51, Біла 15:56-15:57, Тернопiль-ТП 16:01-16:02, прибуття у Тернопiль-Пас. 16:05.

Поїзд №6041 Тернопiль-Пас. – Львів: відправлення з Тернополя-Пас. 12:34, Біла 12:43-12:44, Глибочок-Вел. 12:49-12:50, Курівці 12:56-12:57, Цебрів 13:02-13:03, Озерна 13:09-13:10, Ярчівці 13:19-13:20, Тустоголови 13:24-13:25, Зборiв 13:29-13:30, Метенів 13:35-13:36, Плугів 13:39-13:40, Зарваниця 13:46-13:47, Злочiв 13:55-13:56, Ясенівці 14:00-14:01, Княже 14:05-14:06, Скваржава 14:12-14:13, Красне 14:27-14:44, Куткір 14:50-14:51, Полтва 14:55-14:56, Задвір’я 15:00-15:01, Полониця 15:06-15:07, Залуги 15:13-15:14, Борщовичі 15:16-15:17, пл.1460 км 15:20-15:21, Підбірці 15:28-15:29, Підзамче 15:38-15:40, прибуття до Львова 15:50.

Поїзд №6045 Тернопiль-Пас. – Львів: відправлення з Тернополя-Пас. 16:22, Біла 16:32-16:33, Глибочок-Вел. 16:38-16:39 Курівці, 16:44-16:45 Цебрів, 16:49-16:50, Озерна 16:58-16:59, Ярчівці 17:08-17:09, Тустоголови 17:13-17:14, Зборiв 17:18-17:19, Метенів 17:24-17:25, Плугів 17:28-17:29, Зарваниця 17:35-17:36, Злочiв 17:44-17:45, Ясенівці 17:49-17:50, Княже 17:54-17:55, Скваржава 18:01-18:02, Красне 18:14-18:16, Куткір 18:22-18:23, Полтва 18:28-18:29, Задвір’я 18:34-18:35, Полониця 18:40-18:41, Залуги 18:47-18:48, Борщовичі 18:51-18:52, пл. 1460 км 18:55-18:56, Підбірці 19:03-19:04, Підзамче 19:12-19:14, прибуття до Львова 19:24.

Поїзд №6203 Тернопiль-Пас.–Зборiв: відправлення з Тернополя-Пас. 07:07, Біла 07:15-07:16, Глибочок-Вел. 07:20-07:21, Курівці 07:26-07:27, Цебрів 07:32-07:33, Озерна 07:39-07:40, Ярчівці 07:47-07:48, Тустоголови 07:53-07:54, прибуття у Зборiв 07:58.

Поїзд №6205 Волочиськ–Тернопiль-Пас.: відправлення з Волочиська 11:15, Пiдволочиськ 11:25-11:48, Супранівка 11:53-11:54, Росоховатець 11:57-11:58, Богданівка 12:01-12:02, пл. 1304 км 12:06-12:07, Гуляй Поле 12:11-12:12, Максимiвка 12:16-12:17, Стриївка 12:23-12:24, Ангелівка 12:30-12:31, Романівка 12:33-12:34, Дачі 12:36-12:37, Бірки-Великі 12:41-12:42, Дичків 12:47-12:48, Гаї Великі 12:52-12:53, прибуття у Тернопiль-Пас. 13:02.

Поїзд №6206 Тернопiль-Пас.–Пiдволочиськ: відправлення з Тернополя-Пас. 16:39, Гаї Великі 16:48-16:49, Дичків 16:52-16:53, Бірки-Великі 16:59-17:00, Дачі 17:03-17:04, Романівка 17:07-17:08, Ангелівка 17:10-17:11, Стриївка 17:17-17:18, Максимiвка 17:24-17:25, Гуляй Поле 17:28-17:29, пл.1304 км 17:33-17:34, Богданівка 17:38-17:39, Росоховатець 17:42-17:43, Супранівка 17:47-17:48, прибуття у Пiдволочиськ 17:53.

Поїзд №6207 Пiдволочиськ–Тернопiль-Пас.: відправлення з Пiдволочиська 18:17, Супранівка 18:22-18:23, Росоховатець 18:26-18:27, Богданівка 18:30-18:31, пл.1304 км 18:35-18:36, Гуляй Поле 18:40-18:41, Максимiвка 18:45-18:46, Стриївка 18:52-18:53, Ангелівка 18:58-18:59, Романівка 19:01-19:02, Дачі 19:04-19:05, Бірки-Великі 19:10-19:11, Дичків 19:16-19:17, Гаї Великі 19:21-19:22, прибуття у Тернопiль-Пас. 19:31.