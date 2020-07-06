У селі біля Тернополя покажуть сучасний український фільм під відкритим небом

Завтра, 7 липня, о 21 год. на території перед сільським клубом с. Шляхтинці відбудеться показ українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика та собаки-супергероя – «ФОКСТЕР І МАКС».

Захід організовують Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Байковецької сільської ради, ГО «Файна громада» та Тернопільська кінокомісія за сприяння Байковецької сільської ради.

ВАЖЛИВО!!!

Захід відбудеться із дотриманням протиепідемічних обмежень з метою застереження поширення COVID-19:

вхід на територію обов’язково у масках;

соціальна дистанція при перегляді фільму має становити – 1 людина на 5м2.

Зверніть увагу! На вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують упродовж дня хмарну погоду із дощами. У разі несприятливих погодних умов захід може бути перенесено.