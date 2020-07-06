16:31 | 6.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У селі біля Тернополя покажуть сучасний український фільм під відкритим небом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Завтра, 7 липня, о 21 год.  на території перед сільським клубом с. Шляхтинці відбудеться показ  українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика та собаки-супергероя  – «ФОКСТЕР І МАКС».

Захід організовують Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Байковецької сільської ради, ГО «Файна громада» та Тернопільська кінокомісія за сприяння Байковецької сільської ради.

ВАЖЛИВО!!!

 Захід відбудеться із дотриманням  протиепідемічних обмежень з метою застереження поширення COVID-19:

  • вхід на територію обов’язково у масках;
  • соціальна дистанція при перегляді фільму має становити – 1 людина на 5м2.

Зверніть увагу! На вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують упродовж дня хмарну погоду із дощами.  У разі несприятливих погодних умов захід може бути  перенесено. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *