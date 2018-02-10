У січні цього року Тернопільщина найбільше співпрацювала із торгівельними партнерами з Польщі

У січні 2018 року Тернопільською митницею ДФС оформлено 2378 митних декларацій. Забезпечено 100% оформлення декларацій в електронному вигляді, – повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Оформлено 46,6 тис. тон вантажів, що на 18,6 тис. тон більше, ніж протягом січня попереднього року.

Загальний товарообіг склав 62,2 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 79%.

Імпорт становив 30 млн дол. США, це майже вдвічі більше, ніж у минулорічному січні. Експорт – 32,2 млн дол. США, що на 68% перевищує показник попереднього року.

Сальдо торгового балансу (позитивне) – плюс 2,2 млн дол. США.

Основними товарами, що експортувалися, були:

– електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) – майже 47% від загальної частки експортованих товарів;

– продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) – 10,5%;

– м’ясо яловичини – 8%;

– олія рослинного походження – 3,6%;

– освітлювальні вироби – 3,5%;

– інші товари – 28%.

Основні імпортні товари:

– електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 39% від загальної частки імпортованих товарів;

– транспортні засоби – 11%;

– полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 10%;

– механічне обладнання – 7,5%;

– риба – 5%;

– інші товари –28%.

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 50 країн світу, перші позиції серед яких займають Польща (56,4% від усього товарообігу), Німеччина (7,6%), Швейцарія (5,4%), Білорусь (3,6%) та Словаччина (3,3%).

У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (54,4% від усього імпорту), Швейцарії (7,7%), Німеччини (6,1%), Великобританії (3,6%) та Китаю (2,8%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн, як Польща (62,2% від усього експорту), Німеччина (7,8%), Білорусь (7,2%), Швейцарія (2,6%) та Казахстан (1,6%).