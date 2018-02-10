ТНПУ в освітньому просторі: рейтинг зростає!

Нещодавно на електронному ресурсі texty.org.ua
опублікована цікава стаття ” Як знайти найкращий ВНЗ в Україні? (за версією 2017 року)”, у якій наведена інтерактивна таблиця рейтингу вишів України на основі балу ЗНО вступників із зазначенням порівняльної аналітики. Про це йдеться на сайті ТНПУ.
Автори згаданого проекту – Євгенія Дроздова, Олександр Оксимець та Анатолій Бондаренко, використовуючи цікаву методику, на основі даних інформаційної системи “Конкурс”
та даних порталу OSVITA.UA.,
представили оновлений рейтинг закладів вищої освіти України, враховуючи вартість навчання та високий професіоналізм викладачів.
Автори впевнені, що найкращий виш – той, в у якому вчаться найрозумніші студенти!
Важливо, що у пропонованій інтерактивній таблиці враховані також показники розвитку науки — це кількість публікацій та цитувань в наукометричній базі Scopus. Адже чим більше публікацій має виш у виданнях, які індексуються міжнародними базами на кшталт Scopus, то більша ймовірність того, що виш справді займається наукою.
Аналізуючи показники таблиці, розробники приходять до сумного висновку:
“В Україні вкрай погані справи з «міжнародними» університетами. В абсолютній більшості з них середній показник ЗНО є нижчим за середній по країні (138.9), на графіку це позначено червоним. У деяких — критично низький, менше від 120. Якщо ви плануєте в майбутньому відкрити власну справу, краще не вступайте до ВНЗ, які мають в назві слово «бізнес» — усі вони в «червоній зоні» за рівнем знань вступників. Не набагато краща ситуація і з різноманітними закладами, що спеціалізуються на менеджменті та економіці.”
Натомість приємно, що Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка традиційно демонструє гарні результати як в Україні, так і в західному регіоні.
Як бачимо з таблиці, у період з 2011 р. включно по 2017 р., наш університет піднявся в рейтингу на 13 позицій і є лідером серед педагогічних, гуманітарних, мистецьких, лінгвістичних та фізкультурних університетів!
За цими сухими цифрами – системна наполеглива праця професорсько-викладацького складу та усього колективу ТНПУ ім.В.Гнатюка.
Щиро вітаємо усіх з черговим гідним результатом і бажаємо подальших успіхів у науковій роботі, навчанні та наснаги для нових здобутків!
А тим, хто лише обирає своє майбутнє, бажаємо пильності при виборі вишу і удачі на ЗНО!
Усі, кому пощастило стати нашими студентами, переконані: найкращий виш – ТНПУ ім.В.Гнатюка!