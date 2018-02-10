ТНПУ в освітньому просторі: рейтинг зростає!

Автори впевнені, що найкращий виш – той, в у якому вчаться найрозумніші студенти!

Важливо, що у пропонованій інтерактивній таблиці враховані також показники розвитку науки — це кількість публікацій та цитувань в наукометричній базі Scopus. Адже чим більше публікацій має виш у виданнях, які індексуються міжнародними базами на кшталт Scopus, то більша ймовірність того, що виш справді займається наукою.

Аналізуючи показники таблиці, розробники приходять до сумного висновку:

“В Україні вкрай погані справи з «міжнародними» університетами. В абсолютній більшості з них середній показник ЗНО є нижчим за середній по країні (138.9), на графіку це позначено червоним. У деяких — критично низький, менше від 120. Якщо ви плануєте в майбутньому відкрити власну справу, краще не вступайте до ВНЗ, які мають в назві слово «бізнес» — усі вони в «червоній зоні» за рівнем знань вступників. Не набагато краща ситуація і з різноманітними закладами, що спеціалізуються на менеджменті та економіці.”

Натомість приємно, що Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка традиційно демонструє гарні результати як в Україні, так і в західному регіоні.