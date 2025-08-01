Тернопільський апеляційний суд відхилив клопотання вбивці Георгія Гонгадзе – Олексія Пукача

Засуджений Олексій Пукач, який був засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, звернувся до Чортківського районного суду з клопотанням скасувати вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року, який призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Він також просив застосувати ст. 48 КК України (1960 року) щодо строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальну справу.

Проте Чортківський районний суд 12 червня 2025 року відхилив це клопотання. Суд зазначив, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України, клопотання, пов’язане з виконанням вироку, має подаватися до суду, який ухвалив вирок. Отже, в даному випадку Пукач мав звертатися саме до Печерського районного суду м. Києва.

Історія справи

Олексій Пукач був засуджений Печерським районним судом 29 січня 2013 року до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Він був визнаний винним за ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 КК України, а також за ч. 3 ст. 166, п.п. “в”, “і” ст. 93 КК України (у редакції 1960 року). Апеляційний суд Києва у 2016 році залишив вирок без змін, а касаційний кримінальний суд Верховного Суду України в липні 2021 року також підтвердив рішення, і вирок набрав законної сили.

Однак засуджений подав апеляційну скаргу, в якій вказав на помилкове застосування кримінального закону при постановленні вироку, зокрема стверджуючи, що його дії були неправильно кваліфіковані, а також на порушення строків давності за злочин.

Рішення апеляційного суду

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Чортківського районного суду від 12 червня 2025 року, погодившись з висновками першої інстанції про відсутність правових підстав для розгляду цього клопотання в Чортківському суді. Засуджений не навів переконливих доводів, які б оскаржували рішення суду, і не обґрунтував своїх вимог відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, апеляційну скаргу Олексія Пукача було залишено без задоволення, а ухвалу Чортківського районного суду — без змін. Ухвала є остаточною і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.