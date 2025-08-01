Стипендії Тернопільської міської ради: хто отримає відзнаки у 2025-2026 навчальному році

У 2025-2026 навчальному році призначено стипендії для обдарованих учнів та студентів Тернопільщини

На 49-й сесії Тернопільської міської ради ухвалено рішення про призначення іменних стипендій для обдарованих дітей у 2025-2026 навчальному році. Стипендії будуть призначені 56 учням, які продемонстрували високі результати у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та науково-дослідницькій діяльності.

Іменні стипендії присуджено в різних галузях, серед яких математика, фізика, хімія, біологія, мовознавство та інші. Ось перелік найвідоміших іменних стипендій, які будуть виплачуватися:

Стипендія в галузі математики імені Володимира Левицького

Стипендія в галузі географії імені Степана Рудницького

Стипендія в галузі мовознавства (українська мова) імені Дмитра Бучка

Стипендія в галузі фізики та астрономії імені Івана Пулюя

Стипендія в галузі хімії імені Івана Горбачевського

Стипендія в галузі інформатики імені Ігоря Следзінського

Стипендія в галузі біології імені Степана Ґжицького

Стипендія в галузі фізичної культури та спорту імені Андрія Юркевича

Стипендія в галузі історії та краєзнавства імені Ігоря Герети

Стипендія в галузі конструювання та технічної творчості імені Володимира Джуса

Стипендія в галузі правознавства імені Станіслава Дністрянського

Стипендія в галузі мовознавства (іноземна мова) імені Зенона Кузелі

Стипендія в галузі літературознавства і поезії імені Володимира Гнатюка

Стипендія в галузі образотворчого мистецтва імені Олени та Ольги Кульчицьких

Стипендія в галузі музики (володіння музичним інструментом) імені Василя Барвінського

Стипендія в галузі музики (вокал) імені Соломії Крушельницької

Стипендія в галузі учнівського самоврядування імені Володимира Лучаківського

Окрім цього, також призначено 46 стипендій міського голови у номінаціях «Кращий учень закладу освіти» та «Кращий студент закладу освіти».

Отже, у 2025-2026 навчальному році стипендії Тернопільської міської ради отримають 102 обдарованих учнів та студентів. Ці стипендії не лише визнають їхні здобутки, а й мотивують на подальший розвиток та досягнення нових висот. Стипендії виплачуватимуться впродовж вересня 2025 – травня 2026 року.