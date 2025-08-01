Стипендії Тернопільської міської ради: хто отримає відзнаки у 2025-2026 навчальному році
У 2025-2026 навчальному році призначено стипендії для обдарованих учнів та студентів Тернопільщини
На 49-й сесії Тернопільської міської ради ухвалено рішення про призначення іменних стипендій для обдарованих дітей у 2025-2026 навчальному році. Стипендії будуть призначені 56 учням, які продемонстрували високі результати у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та науково-дослідницькій діяльності.
Іменні стипендії присуджено в різних галузях, серед яких математика, фізика, хімія, біологія, мовознавство та інші. Ось перелік найвідоміших іменних стипендій, які будуть виплачуватися:
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Стипендія в галузі математики імені Володимира Левицького
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Стипендія в галузі географії імені Степана Рудницького
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Стипендія в галузі мовознавства (українська мова) імені Дмитра Бучка
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Стипендія в галузі фізики та астрономії імені Івана Пулюя
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Стипендія в галузі хімії імені Івана Горбачевського
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Стипендія в галузі інформатики імені Ігоря Следзінського
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Стипендія в галузі біології імені Степана Ґжицького
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Стипендія в галузі фізичної культури та спорту імені Андрія Юркевича
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Стипендія в галузі історії та краєзнавства імені Ігоря Герети
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Стипендія в галузі конструювання та технічної творчості імені Володимира Джуса
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Стипендія в галузі правознавства імені Станіслава Дністрянського
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Стипендія в галузі мовознавства (іноземна мова) імені Зенона Кузелі
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Стипендія в галузі літературознавства і поезії імені Володимира Гнатюка
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Стипендія в галузі образотворчого мистецтва імені Олени та Ольги Кульчицьких
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Стипендія в галузі музики (володіння музичним інструментом) імені Василя Барвінського
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Стипендія в галузі музики (вокал) імені Соломії Крушельницької
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Стипендія в галузі учнівського самоврядування імені Володимира Лучаківського
Окрім цього, також призначено 46 стипендій міського голови у номінаціях «Кращий учень закладу освіти» та «Кращий студент закладу освіти».
Отже, у 2025-2026 навчальному році стипендії Тернопільської міської ради отримають 102 обдарованих учнів та студентів. Ці стипендії не лише визнають їхні здобутки, а й мотивують на подальший розвиток та досягнення нових висот. Стипендії виплачуватимуться впродовж вересня 2025 – травня 2026 року.