У Тернопільській бібліотеці для дітей стартував Тиждень дитячого читання
Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує на Тиждень дитячого читання
Всеукраїнський тиждень дитячого читання – одна з найважливіших культурних подій року. Цьогоріч він проходить під гаслом «Книги читай – успіху досягай!».
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей читацький тиждень розпочався з акції «Березень! Читають всі!», під час якої відомі тернополяни читали твір Сергія Гридіна «Федько, прибулець з інтернету». Запрошуємо читачів книгозбірні та усіх бажаючих стати учасниками Тижня дитячого читання і відвідати наступні заходи:
Селфі-акція
«Книга в об’єктиві»
(фото з улюбленою книгою в бібліотечному інтер’єрі)
Презентація інформаційного бюлетеня 29 березня
«Пригодам Тома Сойєра» – 145 років»
Бліц-вікторина
«Етикет: так просто і так складно»
Творча зустріч з молодим письменником «Слова від серця»
(в рамках клубу «Літературні посиденьки»)
Слайд-бесіда
«Книга в образотворчому мистецтві»
Літературна пригода
«З якої книги випала сторінка?»
Бібліомікс
«Нас єднає книга»
До Міжнародного дня дитячої книги 2 квітня
День нової дитячої книги
«Хіт-парад кращих дитячих книг»
Літературний квест
«Знайди ім’я у книзі»
Бібліокафе
«Книжкове меню»
До дня народження Г. К. Андерсена
Літературна вікторина
«Казки великого чарівника»
Кінолекторій
«Прочитали – переглянули»
Арт-година
«Історія книжкової закладки»
Приєднуйтесь і святкуйте разом з нами! Адреса бібліотеки незмінна: місто Тернопіль, вул. Коперника, 17.
Тернопільська обласна бібліотека для дітей