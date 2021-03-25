17:31 | 25.03.2021
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Новини Тернополя 

У Тернопільській бібліотеці для дітей стартував Тиждень дитячого читання

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Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує на Тиждень дитячого читання

Всеукраїнський тиждень дитячого читання – одна з найважливіших культурних подій року. Цьогоріч він проходить під гаслом «Книги читай – успіху досягай!».

   У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей читацький тиждень розпочався з акції «Березень! Читають всі!», під час якої відомі тернополяни читали твір Сергія Гридіна «Федько, прибулець з інтернету». Запрошуємо читачів книгозбірні та усіх бажаючих стати учасниками Тижня дитячого читання і відвідати наступні заходи:

 

Селфі-акція                                                                         29 березня – 4 квітня

«Книга в об’єктиві»

(фото з улюбленою книгою в бібліотечному інтер’єрі)

 

Презентація інформаційного бюлетеня                          29 березня

«Пригодам Тома Сойєра» – 145 років»

 

Бліц-вікторина                                                                   29 березня

«Етикет: так просто і так складно»

 

Творча зустріч з молодим письменником  «Слова від серця»

(в рамках клубу «Літературні посиденьки»)

 

Слайд-бесіда                                                                       31 березня

«Книга в образотворчому мистецтві»

 

Літературна пригода                                                          29 березня

«З якої книги випала сторінка?»

 

Бібліомікс                                                                           1 квітня

«Нас єднає книга»

 

До Міжнародного дня дитячої книги                              2 квітня

День нової дитячої книги

«Хіт-парад кращих дитячих книг»

 

Літературний квест                                                           2 квітня

«Знайди ім’я у книзі»

 

Бібліокафе                                                                                    2 квітня

 «Книжкове меню»

 

До дня народження Г. К. Андерсена                                2 квітня

Літературна вікторина

«Казки великого чарівника»

 

Кінолекторій                                                                       4 квітня

«Прочитали – переглянули»

 

Арт-година                                                                          4 квітня

«Історія книжкової закладки»

 

Приєднуйтесь і святкуйте разом з нами! Адреса бібліотеки незмінна: місто Тернопіль, вул. Коперника, 17.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей

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