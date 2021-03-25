У Тернопільській бібліотеці для дітей стартував Тиждень дитячого читання

Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує на Тиждень дитячого читання

Всеукраїнський тиждень дитячого читання – одна з найважливіших культурних подій року. Цьогоріч він проходить під гаслом «Книги читай – успіху досягай!».

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей читацький тиждень розпочався з акції «Березень! Читають всі!», під час якої відомі тернополяни читали твір Сергія Гридіна «Федько, прибулець з інтернету». Запрошуємо читачів книгозбірні та усіх бажаючих стати учасниками Тижня дитячого читання і відвідати наступні заходи:

Селфі-акція 29 березня – 4 квітня

«Книга в об’єктиві»

(фото з улюбленою книгою в бібліотечному інтер’єрі)

Презентація інформаційного бюлетеня 29 березня

«Пригодам Тома Сойєра» – 145 років»

Бліц-вікторина 29 березня

«Етикет: так просто і так складно»

Творча зустріч з молодим письменником «Слова від серця»

(в рамках клубу «Літературні посиденьки»)

Слайд-бесіда 31 березня

«Книга в образотворчому мистецтві»

Літературна пригода 29 березня

«З якої книги випала сторінка?»

Бібліомікс 1 квітня

«Нас єднає книга»

До Міжнародного дня дитячої книги 2 квітня

День нової дитячої книги

«Хіт-парад кращих дитячих книг»

Літературний квест 2 квітня

«Знайди ім’я у книзі»

Бібліокафе 2 квітня

«Книжкове меню»

До дня народження Г. К. Андерсена 2 квітня

Літературна вікторина

«Казки великого чарівника»

Кінолекторій 4 квітня

«Прочитали – переглянули»

Арт-година 4 квітня

«Історія книжкової закладки»

Приєднуйтесь і святкуйте разом з нами! Адреса бібліотеки незмінна: місто Тернопіль, вул. Коперника, 17.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей