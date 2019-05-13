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У тернопільській бібліотеці працюватиме літній ІТ-табір неповного дня для дітей

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Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.

Заняття в таборі триватимуть з 11 до 15 години. Вони направлені на розвиток технічної творчості дитини та передбачають коректне чергування розумової активності й відпочинку.

У таборі діти:

  • ознайомляться з чарівним світом комп’ютерних технологій
  • вивчать основи інформатики, графічний дизайн та веб-програмування
  • освоять метод швидкого набору на клавіатурі

Для участі у таборі необхідно:

  1. заповнити реєстраційну форму →
  2. оформити читацький квиток на 2019 рік
  3. одному з батьків/родичів заповнити заяву на зарахування дитини до табору
  4. сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн

Останній день реєстрації – 30 травня

Адреса: Обласна бібліотека для молоді, м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 29 (Новий світ)

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