У тернопільській бібліотеці працюватиме літній ІТ-табір неповного дня для дітей
Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Заняття в таборі триватимуть з 11 до 15 години. Вони направлені на розвиток технічної творчості дитини та передбачають коректне чергування розумової активності й відпочинку.
У таборі діти:
- ознайомляться з чарівним світом комп’ютерних технологій
- вивчать основи інформатики, графічний дизайн та веб-програмування
- освоять метод швидкого набору на клавіатурі
Для участі у таборі необхідно:
- заповнити реєстраційну форму →
- оформити читацький квиток на 2019 рік
- одному з батьків/родичів заповнити заяву на зарахування дитини до табору
- сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн
Останній день реєстрації – 30 травня
Адреса: Обласна бібліотека для молоді, м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 29 (Новий світ)
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