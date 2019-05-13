У тернопільській бібліотеці працюватиме літній ІТ-табір неповного дня для дітей

Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.

Заняття в таборі триватимуть з 11 до 15 години. Вони направлені на розвиток технічної творчості дитини та передбачають коректне чергування розумової активності й відпочинку.

У таборі діти:

ознайомляться з чарівним світом комп’ютерних технологій

вивчать основи інформатики, графічний дизайн та веб-програмування

освоять метод швидкого набору на клавіатурі

Для участі у таборі необхідно:

заповнити реєстраційну форму → оформити читацький квиток на 2019 рік одному з батьків/родичів заповнити заяву на зарахування дитини до табору сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн

Останній день реєстрації – 30 травня

Адреса: Обласна бібліотека для молоді, м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 29 (Новий світ)

Поділіться:











загрузка...