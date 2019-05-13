11 травня на Тернопільщину прибули мощі святих

«Милосердний Бог, дарує нам численні випадки на спасіння, разом з іншими шляхами відкрив і той шлях, який може залучати нас до чесноти, – залишаючи нам між іншим мощі святих, бо гробниці святих збуджують до наслідування тих, які на них дивляться…» – писав Іоанн Златоуст.

Вперше на Тернопільщину, за ініціативи Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, доправили мощі 12-ти святих. Всі вірні зможуть прийти і у молитві приклонитися.

11 травня 2019 р.Б., о 9 годині ранку до Тернополя прибула ікона святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини з часточкою її Чесних Мощей, та мощі преподобних і богоносних отців православних.

Духовенство та віряни вшанували прибуття в місто святинь. Святі мощі хресною ходою були перенесені до храму Святих Жон-Мироносиць села Почапинці Православної Церкви України Тернопільської Єпархії, настоятелем якої є духівник Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, митрофорний протоієрей Роман Будзинський, колишній секретар та душерозпорядник спочилого Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви Митрополита Мефодія (2000-2015).

На честь прибуття ікон з часточками мощей святих – о. Роман (Будзинський) відслужив молебень з акафистом та звершив Божественну літургію. «Богослужіння, читання Акафиста до Святих, помазання Єлеєм відбуватимуться щоденно. Двері храму Святих Жінок-Мироносиць будуть відчинені з 9 години ранку до 20. За потреби і довше. Докладно з графіком можна ознайомитися на сайті парафії. Мені поступає безліч дзвінків від вірян, вони запитують, як готуватись до зустрічі святині, що приносити для поклоніння, які читати молитви тощо – дорогі браття і сестри приходьте з живою вірою і молитвою…» – сказав о.Роман.

Для поклоніння вірян доступні чaсточки мощей преподобних і богоносних отців – Іова Почаївського (+1651), Іоана Київського (+1902), Кукша Одеського (+1964), Олексія Карпаторуського (+1947), Феофіла Китаївського (+1853), Варсанофія Херсонського (+1954), Іова Угольського (+1985), Амфілохія Почаївського (+1971), Ілія Макіївського (+1946), Гавриїла Афонського (+1901), Феофана Рихловського (+1977) та святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини.

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