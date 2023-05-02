У Тернопільській дитячій лікарні відкрили нове хірургічне відділення

1 травня у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні відкрили нове хірургічне відділення. Тут створили всі умови для комфортного перебування пацієнтів та батьків з маленькими пацієнтами, а також – належні умови для комфортної роботи медичного персоналу.

Відділення має 12 багатофункціональних ліжок з ортопедичною та протипролежневою системою, які обладнано сучасними системами індивідуального цілодобового моніторингу вітальних функцій пацієнта. Вони розраховані для потреб дітей хірургічного, ортопедо-травматологічного та отоларингологічного профілю.

«Сьогодні відкрили нове хірургічне відділення. Палати тут з комфортними умовами перебування, під’єднано резервне джерело живлення, постачання кисню, гаряча вода та інші речі, які необхідні для успішного лікування пацієнтів, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Через реформу медицини у сьогоднішніх умовах лікувальні заклади хочуть бути конкурентоспроможними, тому багато коштів вкладається у нове обладнання. Це робиться як коштом з бюджету міста, так і зусиллями медичних закладів, меценатів, спонсорів. Дякую керівництву та працівникам лікарні, які спільно провели великий обсяг робіт. Маємо хороший результат – нове сучасне відділення, де зможуть лікуватись не лише мешканці громади, а й з інших населених пунктів».

У відділенні наявний операційний блок, що дозволяє мінімізувати маршрут післяопераційного хворого та палати післяопераційного перебування важких хворих, які потребують цілодобового моніторингу після хірургічного втручання. Встановлена сучасна потужна система проточно-витяжної вентиляції, яка запобігає розповсюдженню інфекції та зменшує вірогідність появи ускладнень.

«Основним напрямом роботи новоствореного відділення є ортопедо-травматологічна допомога. Наразі уже відпрацьовуємо механізми надання цілодобової такої допомоги. Зокрема, у нас є можливість надавати мешканцям кваліфіковану медичну допомогу, запрошуючи сюди лікарів інших спеціальностей та тих лікарів, які виконують найскладніші операції. Відділення забезпечено усіма умовами для забезпечення і проведення оперативних втручань», – зазначає завідувач хірургічного відділення міської дитячої лікарні Олександр Середа.

Нагадаємо, нещодавно у міській лікарні швидкої допомоги відкрили нове реабілітаційне відділення, в якому надається допомога хворим після травм, інсультів та з порушеннями опорно-рухового апарату.