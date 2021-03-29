У Тернопільській області триває процес укладання договорів з НСЗУ

У Тернопільській області триває укладання договорів з НСЗУ. 103 надавачі медичних послуг вже уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення

Про це повідомлено під час масштабної тривалої онлайн наради «Децентралізація в умовах трансформації системи охорони здоров’я», яка відбулась сьогодні, 26 березня, в Тернопільській ОДА. Участь в ній особисто взяла керівниця Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця.

Учасники наради – голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Гайдук, голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету Олег Щиголь, очільниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, а також генеральні директори – головні лікарі, директори закладів охорони здоров’я, а також керівники органів місцевого самоврядування всіх рівнів та керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності – мали змогу не лише ознайомитись з основними здобутками Програми медичних гарантій-2020 та вимогами до ПМГ-2021, а й аналізувати проміжні результати медичної реформи.

Нараду урочисто відкрив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

– Ситуація з коронавірусною інфекцією показала, що медична система як в Україні, так і в регіонах готова реагувати на виклики пандемії – розпочав Володимир Труш.

. – Щоденне перебування медиків на передовій в умовах роботи з інфекційним збудником нового для світу класу, оснащення лікарень, кисневе забезпечення – це те, що дало нам неабиякий життєвий, професійний досвід, поштовх цінити найважливіше – здоров’я. Своє, рідних та близьких. Жителів усієї нашої області. Тому питання з надання якісної медичної допомоги на Тернопільщині – пріоритетним є і буде.

Також голова ОДА наголосив на тому, що «медицина має бути завжди окремо від політики».

Збільшено та удосконалено обсяг медичних послуг

у Програмі медичних гарантій-2021

Повідомлено, що у Тернопільській області договір з НСЗУ уже мають медзаклади. 103 надавачі медичних послуг вже уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення. Серед них – них 88 закладів охорони здоров’я комунальної власності. Усі спеціалізовані медичні заклади перетворено на комунальні некомерційні підприємства .

– Нова Програма медичних гарантій стартує 1 квітня. НСЗУ реалізує державну політику у сфері фінансування системи охорони здоров’я.

Медична реформа, започаткована кілька років тому, триває, але через коронавірус та пандемію є істотні зміни у Програмі медичних гарантій, зокрема вже й у 2021 році.

Сьогодні, ми разом обговорюємо наочно, як впроваджується реформа медицини на Тернопільщині, та яким чином зможемо наблизити медичну допомогу до пацієнта у 2021 році, – наголосила Мар’яна Возниця.

Презентаційні виступи мали: Андрій Віленський, т.в.о. голови НСЗУ («Програма медичних гарантій – 2021 в умовах децентралізації»), Альона Горошко, директорка департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, Олександра Машкевич, заступниця директора департаменту договірної роботи НСЗУ.

Повідомлено, що у Програмі медичних гарантій-2021 збільшено та удосконалено обсяг медичних послуг. Бюджет Програми медичних гарантій-2021 теж збільшено – усі тарифи збільшили в межах коштів Державного бюджету (визначено у законі «Про Державний бюджет України у 2021 році»).

У 2021 році охорона материнства і дитинства залишаться пріоритетними напрямками в Програмі медичних гарантій. Впроваджується новий пакет – «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

До того ж, у цьому році збільшено тариф на надання допомоги при пологах. Тариф визначається як ставка на пролікований випадок і становить 10 382 гривні.

Медзаклад, в якому вимагають гроші з пацієнта, ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитися без фінансування із Державного бюджету. Це є невиправданим ризиком як по відношенню до пацієнтів, так і по відношенню до всіх медичних працівників закладу.

У Програмі медичних гарантій-2021 з’явився новий пакет «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

Надавачі первинної меддопомоги зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз, це наблизить послугу до пацієнтів і забезпечить безперервність лікування.

У 2021 році тариф за лікування дорослих та дітей з туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах становитиме 40 302 грн на рік. До цього тарифу будуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу та за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

У Програмі медгарантій-2021 на первинну медичну допомогу передбачено понад 20 мільярдів 670 мільйонів гривень.

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги становить 651 гривня на рік за одного пацієнта з декларацією. До тарифу застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта.

Нову Програму медичних гарантій, що стартуватиме з 1 квітня, деталізували. А пакети медичних послуг удосконалили з урахуванням потреб українців. І це стосується лікування гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда.

Саме тому лікування інсульту та інфаркту у стаціонарі залишилися пріоритетними напрямками у Програмі медичних гарантій у 2021 році. Тариф за лікування інсульту сягатиме 97 тис грн, інфаркту – 32 тис грн.

Окрім того, для екстреної медичної допомоги планується ввести підвищувальний коефіцієнт на рівні 5% доплат до суми фактичних оплат за дотримання бригадами правильних маршрутів пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта з підозрою на інсульт або інфаркт до закладу, який має договір з НСЗУ на лікування цих захворювань. Таким чином можна буде запобігти втраті часу, який є критично важливим для пацієнтів з інсультом та інфарктом.

Національна служба здоров’я також пропонує розширити Державну програму реімбурсації «Доступні ліки», включивши до неї ліки для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань.

У 2021 році рання діагностика онкозахворювань залишиться серед пріоритетних послуг. На цей напрям у Програмі медичних гарантій, яка почне діяти з квітня 2021 року, передбачено майже 460 млн грн. На ранню діагностику раку у 2021 році передбачено майже 460 млн грн.

Впродовж робочої наради щодо впровадження з 1 квітня 2021 року Програми медичних гарантій йшлося і про юридичні наслідки для договірних відносин з НСЗУ при передачі районних закладів охорони здоров’я, а також особливості укладення договорів з НСЗУ у 2021 році.

«Реформа фінансування охорони здоров’я працює

навіть в умовах пандемії COVID-19»

– Процес укладення договорів про медичне обслуговування населення, в тому числі і за напрямом первинної медичної допомоги, триває. Звісно, очікується більша кількість надавачів первинної допомоги, які працюватимуть за контрактом з НСЗУ у 2021 році.

Фокус діяльності Національної служби здоров’я України є незмінним – пацієнт та його потреби. Та безперешкодний доступ до медичної допомоги, без катастрофічних фінансових витрат на лікування. Це принцип універсального медичного охоплення, до якого ми прагнемо, а Програма медичних гарантій є його невіддільною складовою. Реформа фінансування охорони здоров’я працює навіть в умовах пандемії COVID-19. І ми готові співпрацювати з Тернопільської ОДА, УОЗ та вами – керівниками, стосовно розв’язання будь-яких питань, які виникають, аби забезпечити пацієнтам вищий рівень медичної допомоги» – наголосила Мар’яна Возниця.

Загалом, Тернопільська область в лідерах за рівнем автономізації медичних закладів. Отже, заклади області активно готуються до роботи за контрактованими пакетами медгарантій з 1 квітня.

– Національна служба здоров’я України активно працює у цьому напрямі, впроваджуючи Програму медичних гарантій. Це – перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які держава гарантує населенню та оплачує з коштів державного бюджету за єдиними тарифами. Усі послуги, які входять до Програми медичних гарантій, – безоплатні для пацієнта. У 2020 році Програма медичних гарантій складається з тридцяти двох пакетів. У 2021 році їх кількість зросла, а обсяг медичної допомоги описано більш детально. Щодо пакетів, у Програмі медичних гарантій-2021, окрім чинних, додано 7 нових. Це – «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії», «Стоматологічна допомога дорослим та дітям», «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах» та «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я».

Сьогодні йшлося, головним чином про те, як зорієнтуватися у можливостях керівникам медустанов та належним чином підготуватися до підписання договорів. Результатом спільних напрацювань має бути така дієва система охорони здоров’я, в центрі якої – пацієнт – додала очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

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Довідково

У 2020 році на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Програма медичних гарантій запрацювала в повному обсязі. Національна служба здоров’я України закуповує медичні послуги у закладах охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форм власності і оплачує їх за договором.

Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги (групи послуг).

Вимоги до надання послуг згруповані в пакети медичних послуг. Пакет медичних послуг складається, власне, з медичних послуг, до яких застосовується єдиний опис щодо специфікації послуг і до надання яких встановлюються єдині умови надання таких послуг. Також, усі послуги, що включені до пакету, оплачуються з використанням єдиного типу тарифу. Власне тариф може відрізнятися для різних послуг в пакеті, але підхід до оплати (наприклад, за глобальним бюджетом), не буде відрізнятися.

На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» НСЗУ як центральний орган виконавчої влади реалізує політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення і є уповноваженою структурою, відповідальною за ефективне витрачання бюджетних коштів при наданні медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Це передбачено Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про НСЗУ. Завдання НСЗУ – здійснити закупівлю якісних та безпечних медичних послуг, необхідних пацієнту, в межах наявного бюджету Програми. Тому НСЗУ має переконатися, що такий надавач забезпечить надання якісних та безпечних медичних послуг і ефективне використання бюджетних коштів.

Обов’язковими умовами для укладення договорів з НСЗУ залишаються: автономізації закладу; комп’ютеризації закладу; підключення закладу до Центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я; наявності у закладу діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; підписання договору з НСЗУ.

До гарантованого пакету медичних послуг входять послуги та лікарські засоби, пов’язані із наданням: первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, спеціалізованої (вторинної і третинної) медичної допомоги, медична допомога хворим на коронавірусну хворобу COVID-19.

Світлана Гуменна