21:25 | 28.03.2021
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Новини Тернополя 

З 29 березня учні молодших класів тернопільських шкіл підуть на навчання

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Тижневі канікули для учнів тернопільських шкіл підходять до завершення. Враховуючи епідеміологічну статистику, з понеділка, 29 березня, на навчання підуть лише учні молодшої школи (1-4 класи), а учні середньої та старшої школи (5-11 класи) навчатимуться дистанційно.

Як розповідає начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, ситуація щодо захворюваності в освітніх закладах стабільна, має тенденцію до зменшення кількості хворих.  Станом на сьогодні, на ГРВІ захворіло серед учнів 1430 осіб (у порівнянні з 2350 станом на 19 березня).  Серед вчителів хворих на ГРВІ станом на 19 березня було 86 осіб, а сьогодні – 43. На COVID-19 хворіло –  113 осіб, зараз – 107.

Провівши опитування серед адміністрацій школи та батьків, заклади дошкільної освіти та учні молодшої школи розпочинають свою роботу в звичайному режимі.

В той час керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, відповідно до рішення штабу, необхідно забезпечити організацію освітнього процесу у режимі дистанційного навчання (онлайн).

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