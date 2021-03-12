Власниця фірми з «чорного списку» АМКУ отримає мільйон від тернопільської мерії

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради віддасть 1 млн грн ТОВ «Тербуд Контроль» за влаштування огородження на вулицях Тернополя та Тернопільської міської територіальної громади.

На поточних торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ «В.А.М. Буд». Під час аукціону учасники не змагалися між собою, однак ціна «Тербуд Контроль» була на 90 тис. грн дешевшою.

Нащадок змовників

Засновницею та очільницею «Тербуд Контроль» є Надія Палямар, яка також володіла ТОВ «Тербуд», яке у травні 2018 року було оштрафовано Тернопільським територіальним відділенням АМКУ на 480 тис. грн за імітацію торгів разом з фірмами «Газ-Пласт-Буд» та «Крем Буд». Порушення полягало в тому, що ці пов’язані фірми протягом квітня-червня 2017 року розігрували торги від управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради. Зокрема йшлося і про торги на встановлення дорожніх знаків та огорож на вулицях міста.

Через рішення АМКУ фірмам також було заборонено брати участь у відкритих торгах протягом трьох років. Однак в березні 2020 року Надія Палямар заснувала «Тербуд Контроль», що тепер зареєстрована в місті Кременець Тернопільської області на вул. Березина, 2. За цією ж адресою були прописані «Газ-Пласт-Буд» та «Крем Буд». А теперішній переможець орендує вантажні автомобілі та екскаватор у ТОВ «Газ-Пласт-Транс», також пов’язаного з трьома змовниками.

Сьогодні Надія Палямар також є директоркою ТОВ «Гарант Захід Плюс», яке належить Олександрові Романчуку та Олександрові Гриневичу. Перший є власником вже згаданого оштрафованого «Газ-Пласт-Транс». Другий – у 2018 році подавався на посаду директора ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу», однак безуспішно.

Інші замовлення переможця

Поточне замовлення на влаштування огорожі – друге для «Тербуд Контроль» з моменту створення компанії. Наприкінці грудня 2020 року фірма також отримала підряд на 286 млн грн від спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на влаштування меморіалу воїнам АТО на міському кладовищі Тернополя.