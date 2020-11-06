У Тернопільській початковій школі захворіли 15 вчителів

На вимушені канікули з 3 до 9 листопада пішла Тернопільська початкова школа №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. Причина – захворіли 15 вчителів, серед них є й такі, в кого підтверджений COVID-19. Про це Терміново повідомила директорка школи Катерина Поліщук.

– Наразі відомо, що у 4 вчителів підтверджений COVID-19, ще п’ятеро – з підозрою, – каже директорка школи. – У інших температура, нежить і всі вони на лікарняному, але ПЛР тестів ще не робили. Будемо продовжувати навчання, коли вчителі одужають.

У школі ще наразі не вирішили точно, як будуть відпрацьовувати пропущене. Проте варіант дистанційного навчання не розглядають.

– Ми не можемо перейти на дистанційне навчання, бо це початкова школа, такі маленькі діти не можуть вчитися онлайн, – пояснює Катерина Поліщук. – Ми просто продовжимо навчання і будемо вчитися можливо довше у червні, можливо забиратимемо по одному дню з канікул. Ми це все відпрацюємо, тому що вчитися можна навіть до 1 липня.

Директорка додає, що школярі на щастя – здорові, проте були випадки, що хворіли батьки.

Тернопільська початкова школа №1 наразі єдина у Тернополі, яка змушена піти на вимушені канікули через високу захворюваність вчителів, у інших школах навчальний процес триває у звичному режимі, повідомила Терміново начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк.

– Можна навіть сказати в цій школі перенесли канікули, бо чергові канікули починаються 23 листопада, а вони замість них пішли зараз, – говорить вона. -У інших школах міста ситуація стабільна. Вчора, 4 листопада, ми проводили нараду з директорами – всього на всього зі всіх шкіл є четверо учнів хворих. Що до вчителів, то до канікул у жовтні серед них було 47 хворих. Зараз одні одужують, інші ще хворіють, так як і інші мешканці міста чи області.

Хворих дітей немає і в дитсадках, додає пані Похиляк.

– І вихователі менше хворіють, якщо захворіли йдуть на ізоляцію, а їм даємо заміну, – каже вона.

Нагадаємо, через те, що багато вчителів захворіли, з 7 вересня на вимушені канікули змушена була піти школа-ліцей №6. Як повідомляв тоді директор школи Олександр Остапчук, захворіли 16 працівників. У чотирьох був COVID, у інших запалення легень і температура. Із 21 вересня школа відновила навчання спершу у початкових класах, зважаючи на те, що ще багато вчителів середньої школи з предметів різних профілів на лікарняному. Нині заклад працює у звичному режимі.