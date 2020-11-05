Із вулиці Миру «поперли» підприємця

29 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради частково демонтовано тимчасову споруду – кіоск, який розміщений у Тернополі на вул. Миру (поблизу будинку № 4).

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.07.2020 року № 502 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтовані частини тимчасової споруди знаходяться на території, яка охороняється, за адресою: вул. Лесі Українки, 5а.

У зв’язку із технічною неможливістю провести демонтаж тимчасової споруди в цілісному вигляді, до 31.10.2020 року об’єкт буде демонтовано шляхом часткового розбирання.