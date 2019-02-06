У Тернопільській бібліотеці відбудуться історичні читання

7 лютого 2019 року о 13 годині в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудуться історичні читання «День Соборності: погляд у минуле та сучасність», присвячені 100-річчю Дня Соборності України.

Програма

Вступне слово

Олег Вітвіцький, кандидат історичних наук, громадський діяч, модератор історичних читань.

«Визрівання Соборності»

Святослав Липовецький, історик, громадський діяч, член Світової Управи Спілки Української Молоді.

«Соборність через призму сучасності»

Іван Зуляк, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

«День Соборності в контексті викликів сьогодення»

Анатолій Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету.

Репрезентація книжок «Меч «Щербець» та Українські ворота», «Бандерівці. 200 історій з ХХ століття» Святослава Липовецького та збірки оповідань «Різдво через Збруч», одним із авторів якої є Олег Вітвіцький.

Увазі учасників заходу буде представлено книжкову виставку «Акт Злуки — основа єдності України»

Поділіться:











загрузка...