У Тернопільському Білому Домі розпочалася унікальна виставка «Воїни світла»

У Тернопільській обласній військовій адміністрації розпочалася виставка «Воїни світла» – унікальний арт-проєкт, створений волонтеркою з Рубіжного Оленою Хмельницькою та тернопільським художником Рустамом Давлетовим.



На виставці представлені картини, створені українськими захисниками, які зазнали поранень, та близько 300 фотографій, зроблених під час творчого процесу. Картини та світлини є результатом арттерапевтичних майстер-класів, які організовують Олена Хмельницька та Рустам Давлетов для військових, що проходять реабілітацію у медичних закладах Тернопільщини.

Поділіться:









