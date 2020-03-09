Вибори — 19 березня: МОЗ повідомило ім’я претендента на посаду ректора ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського
Цим кандидатом чинний ректор ТНМУ професор Михайло Корда.
Закон «Про вищу освіту» передбачає, що засновник вишу протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу вищої освіти приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника закладу вищої освіти і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до закладу вищої освіти для голосування, пишуть Тернополяни
Інші кандидатури, крім Михайла Корди, в міністерському листі, опублікованому на сайті університету, відсутні.
Вибори ректора Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського відбудуться 19 березня 2020 року.