У школах і дитсадках Тернополя проводять благодійні ярмарки на підтримку військових

У закладах освіти Тернополя триває загальноміська благодійна акція на підтримку українських військових. Напередодні Дня захисників і захисниць України та Дня працівників освіти, до 1 жовтня, у школах, дитячих садочках і закладах професійно-технічної освіти проводять благодійні концерти та ярмарки.

Під час заходів учасники продають власноруч виготовлені смаколики, вироби ручної роботи та іншу продукцію. Також збирають необхідні речі й плетуть маскувальні сітки.

Усі кошти, зібрані в межах акції, централізовано спрямують на потреби 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. За ці гроші для військових придбають необхідне обладнання відповідно до актуальних запитів підрозділів.

До ініціативи долучається вся освітня спільнота Тернопільської громади — працівники закладів освіти, батьки та діти. Кожен ярмарок і благодійний захід стає частиною спільної ініціативи, покликаної підтримати українських захисників.