Військовий із Тернопільщини служить за кермом броньованого Roshel Senator у 50-й артилерійській бригаді

Військовий із Тернопільщини Василь проходить службу у 50-й окремій артилерійській бригаді. До війська він долучився у листопаді 2025 року — від початку формування бригади.

Як повідомили у 50-й окремій артилерійській бригаді, нині основною машиною Василя є канадський броньований Roshel Senator.

«Це не просто автомобіль — вона створена для роботи там, де звичайний транспорт не забезпечить потрібного рівня захисту», — зазначають у бригаді.

Senator має броньований корпус та додатковий захист від уламків, вибухів і FPV-дронів. На даху обладнане місце для кулеметника.

Машина оснащена 6,7-літровим турбодизельним двигуном потужністю 400 кінських сил та 10-ступеневою автоматичною коробкою передач. Повний привід допомагає долати бездоріжжя. Також Senator має передню лебідку та камеру заднього огляду.

— Машина досить потужна. Дуже добре показує себе і на бездоріжжі, і на асфальті, — розповідає Василь.

За його словами, їхній Senator фактично новий — прибув із Канади з пробігом близько тисячі кілометрів.

Усередині машини обладнані місця для перевезення до восьми військовослужбовців. Тож вона дає змогу не лише захищати екіпаж, а й безпечніше доставляти особовий склад до місця виконання завдань.

У бригаді зазначають, що для артилерійської розвідки Roshel Senator — це захист, швидкість і мобільність. Машина має доставити військових туди, де потрібна їхня робота, і вивезти їх звідти.

За кермом машини — український військовослужбовець Василь із Тернопільщини, який є частиною Сухопутних військ ЗСУ.