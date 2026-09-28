Сексуальне насильство у школі-інтернаті: на Тернопільщині розпочали розслідування

На Тернопільщині правоохоронці розслідують можливе зґвалтування неповнолітньої в одній зі шкіл-інтернатів області. Про можливе вчинення дій сексуального характеру між двома вихованцями повідомили правоохоронцям.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури розпочато розслідування за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, до правоохоронців звернувся голова піклувальної ради закладу. Він повідомив про можливе вчинення дій сексуального характеру між двома вихованцями школи-інтернату.

Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини події. Призначені відповідні експертизи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі одного з відділень поліції ГУНП у Тернопільській області.

Водночас громадський активіст Роман Довбенко у своєму дописі стверджує, що йдеться про Новосільську школу-інтернат. За його словами, після того, як дитина повідомила про пережите насильство, на неї нібито чинять тиск і намагаються змусити змінити покази.

Довбенко також заявив про погрози та приниження дитини. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи.