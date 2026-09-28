У Копичинцях родина постраждала від пожежі: просять допомогти відновити будинок

У Копичинцях родина Маркович потребує допомоги після пожежі, яка завдала значної шкоди їхньому будинку. Про це повідомили у Копичинецькій міській раді.

За інформацією міськради, сім’я звернулася по допомогу, оскільки самостійно впоратися з наслідками пожежі складно, а відновлення будинку потребуватиме значних коштів.

У міській раді закликали небайдужих підтримати родину фінансово або поширити інформацію про збір.

Допомогу можна переказати на банківські картки Маркович Любов Андріївни:

ПриватБанк: 5168 7451 4305 0042

Ощадбанк: 5167 8033 2230 9688