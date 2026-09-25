40 обшуків у чотирьох областях: на Тернопільщині викрили групу у незаконному обігу наркотиків

На Тернопільщині припинено діяльність групи, яку підозрюють у незаконному обігу наркотиків

За сприяння військових правоохоронців на Тернопільщині припинено діяльність групи, яку підозрюють у систематичному отриманні, перевезенні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.

16 вересня 2026 року слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП та у взаємодії з посадовими особами Тернопільського зонального відділу ВСП провели 40 обшуків на території Тернопільської, Львівської, Волинської та Київської областей.

За даними слідства, до протиправної діяльності можуть бути причетні четверо військовослужбовців ЗС України, які самовільно залишили місця служби. За версією слідства, вони виконували різні ролі у схемі — від отримання та транспортування заборонених речовин до їх подальшого розповсюдження.

Один із фігурантів, як встановило слідство, організовував отримання великих партій наркотичних засобів у Києві. Інші учасники перевозили їх до різних регіонів України та облаштовували так звані «закладки» на території Тернопільщини. За один рейс, за даними слідства, перевозили від 7 до 9 кг речовин, отримуючи за це в середньому 2000 доларів США.

У Збаражі проведено 16 обшуків у приміщеннях, транспортних засобах та лісосмугах. Вилучено близько 3,5 кг речовин, які можуть бути наркотичними, 13 мобільних телефонів, 24 SIM-картки, 12 банківських карток, чорнові записи, комп’ютер, мотоцикл та інші предмети, що можуть мати доказове значення. Також вилучено два травматичні пістолети та ніж, зовні схожий на холодну зброю.

Силову підтримку проведення заходів забезпечував спецпідрозділ КОРД.

Трьох фігурантів затримали в порядку ст. 615 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Ще одного військовослужбовця доставили до Тернопільського зонального відділу ВСП.

Досудове розслідування триває. Правову оцінку діям усіх причетних буде надано слідчими органами у встановленому законом порядку.