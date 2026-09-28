У Тернополі водійка протаранила ворота «Водної арени»

У четвер, 24 вересня, до відділу поліції №2 Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька села Біла. Вона повідомила, що, керуючи автомобілем, допустила наїзд на ворота, встановлені на в’їзді до «Водної арени». Унаслідок цього ворота були пошкоджені.

На водійку поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження іншого майна.

Матеріали справи правоохоронці направили до суду для прийняття відповідного рішення.