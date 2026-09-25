Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України історичні та культурні цінності

Мешканцю Тернопільського району повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей — переміщення їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловіку інкримінують правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

За даними слідства, у період із грудня 2025 року до травня 2026 року чоловік намагався незаконно вивезти з України історичні та культурні цінності. Серед них — залізні тесла, ножиці, вудило, наконечник стріли, бронзові хрестики, перстень і скроневе кільце.

Чоловік розмістив на онлайн-платформі оголошення про продаж предметів старовини. Відправляючи їх покупцям поштою до США, Іспанії та Німеччини, він декларував відправлення як подарунок, щоб уникнути митного контролю.

Однак митники виявили у посилках незадекларовані предмети старовини та запобігли їх вивезенню з України. Жодних дозвільних документів у відправника не було.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області.