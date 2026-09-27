🔥 У Токах горів приватний житловий будинок: рятувальники врятували будівлю
26 вересня о 22:42 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Токи Скориківської територіальної громади.
Площа пожежі становила 80 м².
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити знищення будівлі вогнем.
🚒 Тернопільські рятувальники нагадують прості правила, які допомагають запобігти пожежам:
▪️ не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та відкритий вогонь;
▪️ не перевантажуйте електромережу та не користуйтеся пошкодженими розетками й проводами;
▪️ не залишайте дітей самих із сірниками, запальничками чи іншими джерелами вогню;
▪️ не паліть у ліжку та не залишайте недопалки непогашеними;
▪️ не використовуйте несправні печі, димоходи та опалювальні прилади;
▪️ тримайте легкозаймисті речовини подалі від джерел тепла та відкритого вогню.
⚠️ Пам’ятайте: пожежу легше попередити, ніж загасити.
У разі виникнення пожежі — негайно телефонуйте 101.