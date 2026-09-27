🔥 У Токах горів приватний житловий будинок: рятувальники врятували будівлю

26 вересня о 22:42 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Токи Скориківської територіальної громади.

Площа пожежі становила 80 м².

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити знищення будівлі вогнем.

🚒 Тернопільські рятувальники нагадують прості правила, які допомагають запобігти пожежам:

▪️ не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та відкритий вогонь;

▪️ не перевантажуйте електромережу та не користуйтеся пошкодженими розетками й проводами;

▪️ не залишайте дітей самих із сірниками, запальничками чи іншими джерелами вогню;

▪️ не паліть у ліжку та не залишайте недопалки непогашеними;

▪️ не використовуйте несправні печі, димоходи та опалювальні прилади;

▪️ тримайте легкозаймисті речовини подалі від джерел тепла та відкритого вогню.

⚠️ Пам’ятайте: пожежу легше попередити, ніж загасити.

У разі виникнення пожежі — негайно телефонуйте 101.