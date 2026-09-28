Від 19 мільйонів до 5: як податківці «домовлялися» з бізнесом на Тернопільщині

Штрафи, «прейскурант» і «тариф» на повернення ПДВ: народний депутат Ярослав Железняк розповів про три епізоди у справі щодо посадовців ГУ ДПС у Тернопільській області.

НАБУ та САП 15 вересня повідомили про викриття у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схеми систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній. За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів маніпулювали результатами податкових перевірок і пропонували підприємцям зменшити суми штрафних санкцій. Про це пише Дзеркало Тижня.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк проаналізував 40 сторінок ухвал Вищого антикорупційного суду та розповів про три епізоди цієї справи. Йдеться про можливі неправомірні вимоги до бізнесу під час податкових перевірок, своєрідний «прейскурант» за зменшення штрафу та відсоток за повернення ПДВ.

«Колос-2»: від 8 мільйонів до 50 тисяч євро

За словами Железняка, один із епізодів стосується агрофірми «Колос-2». У лютому під час планової перевірки директора підприємства нібито викликали на зустріч на трасі між Тернополем та Підволочиськом.

Як стверджує депутат, представники податкової заявили, що можуть зафіксувати порушень на 19 мільйонів гривень, однак за 8 мільйонів ця сума буде значно меншою. Директор на пропозицію не погодився.

Під час наступної зустрічі, за словами Железняка, суму неправомірної вигоди зменшили до 5 мільйонів гривень. Після чергової відмови податкова склала акт із порушеннями на понад 19 мільйонів гривень.

Згодом, як повідомляє депутат, представники податкової запропонували заплатити вже 3 мільйони гривень та попередили, що наступного разу перевірятимуть сусідню компанію.

6 квітня директор звернувся до НАБУ. Після цього правоохоронці почали фіксувати розмови, а гроші, які мали передати як неправомірну вигоду, маркували.

Згодом переговори, за даними Железняка, перенесли до бару «Ескоріаль». Сума «вирішення питання» зменшилася до 50 тисяч євро. Юрист підприємства запропонував сплатити цю суму двома частинами по 25 тисяч євро.

У матеріалі Железняка йдеться, що завідувач Підволочиського сектору обслуговування платників Олег Нагірний приїжджав до Тернополя, щоб узгодити цей платіж. 28 квітня 25 тисяч євро передали чоловіку, який займався обміном валюти.

Через два дні податківці, за словами депутата, надіслали новий акт, у якому замість порушень на 19 мільйонів гривень вказали 5 мільйонів.

«Агробіостандарт»: 50 тисяч євро за штраф до 1,2 мільйона гривень

Другий епізод стосується компанії «Агробіостандарт».

Як розповів Железняк, у так званому «прейскуранті» зазначалося, що підприємство сплатить штраф не більше 1,2 мільйона гривень. Водночас, за його словами, за це потрібно було передати 50 тисяч євро — два «плюсики».

Юрист підприємства нібито просив про можливість сплатити цю суму частинами, але йому відмовили. Клієнта двічі запрошували до кабінету заступниці начальника обласної податкової, яка, за словами депутата, повідомила, що «питання» вирішуються через завідувача сектору.

У червні, як зазначає Железняк, було передано два транші по 25 тисяч євро.

При цьому остаточний штраф склав 1 199 604 гривні — на 396 гривень менше за суму, яку, за словами депутата, називали максимальною.

«Геомайн»: відсоток за повернення ПДВ

Третій епізод, за словами Железняка, стосується компанії «Геомайн», яка очікувала на відшкодування ПДВ у розмірі 16 мільйонів гривень.

Як повідомляє депутат, податківці нібито встановили тариф: 12% — за повернення коштів протягом місяця, 10% — якщо компанія готова чекати чотири місяці. За розблокування податкових накладних, за його словами, вимагали ще 1,5% від суми.

Згодом, як стверджує Железняк, сторони погодили 11,5%.

21 липня заступниця начальника Тернопільської обласної податкової служби, за словами депутата, назвала юристу дату 14 серпня, коли кошти мали надійти компанії.

14 серпня казначейство перерахувало підприємству 14 656 006 гривень.

За даними Железняка, 2 вересня на стадіоні у Підволочиську представникам компанії виставили рахунок на 1 832 000 гривень у будь-якій валюті. 9 вересня, як повідомляє депутат, було передано 37 900 доларів та 147 тисяч гривень.

Того ж дня заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області затримали, а гроші вилучили. НАБУ підтверджує, що затримання відбулося під час передачі неправомірної вигоди через посередника. За даними Бюро, йшлося про 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 мільйона гривень.

Що повідомляє НАБУ

За офіційною інформацією НАБУ, протягом весни-літа 2026 року фігуранти справи отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро. Ще в одному випадку, за даними слідства, від представників компанії вимагали 11,5% за безперешкодне відшкодування ПДВ.

Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 КК України. НАБУ також зазначає, що перевіряє причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС у Тернопільській області.

Водночас усі наведені у матеріалі обставини щодо конкретних епізодів є даними слідства та твердженнями, наведеними Ярославом Железняком на основі проаналізованих ним матеріалів суду. Вину підозрюваних має встановити суд.