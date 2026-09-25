Понад 500 кг хлорели внесли у Тернопільський став: розпочали екобіотехнологічне очищення

25 вересня 2026 року у Тернополі проведено перший етап екобіотехнологічного очищення міського ставу із використанням одноклітинних мікроводоростей та вищих водних рослин. У водойму було внесено, зокрема, понад 500 кг вологої хлорелової пасти, збагаченої сценедесмусом. Застосування мікроводоростей є одним із заходів, спрямованих на покращення екологічного стану водойми та підтримання її природного балансу.

Роботи проводяться у межах реалізації Великого Інфраструктурного Проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі» № PLUA.01.02-IP.01-0001/24-00 (WATER), що реалізується в рамках Програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027», що співфінансується Європейським Союзом через Міністерство фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща.

Відповідно до договору, під час наступного етапу очищення у Тернопільський став буде внесено ще понад 1000 кг одноклітинних мікроводоростей.

Мікроводорості відіграють важливу роль у підтриманні екологічного балансу водойми. Зокрема, вони конкурують із ціанобактеріями, які часто називають синьо-зеленими водоростями. Надмірне розмноження ціанобактерій може спричиняти «цвітіння» води, появу неприємного запаху та погіршення умов для водних організмів.

Хлорела, своєю чергою, бере участь у процесах фотосинтезу, поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень, сприяючи покращенню кисневого режиму водойми. Це, зокрема, допомагає створювати сприятливіші умови для водних організмів та зменшувати ризики замору риби.

Довідково. Проєкт спрямований на реалізацію заходів із покращення екологічного стану Тернопільського водосховища, яке має специфічні особливості водообміну, сезонні зміни, а також гідрохімічні та гідробіологічні характеристики.

Партнерами проєкту є Департамент інфраструктури Волинської ОДА, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської ОДА, Свалявська міська рада та гміна Скербешув (Республіка Польща).