43-річна мешканка Тернопільщини раптово померла в Польщі: діти збирають кошти на перевезення тіла

Діана та Денис залишилися без батьків і нині просять допомогти зібрати кошти на перевезення тіла матері з Польщі в Україну. Про це повідомила Галина Флентей-Корчинська.

За її словами, жінка раптово померла в Польщі у віці 43 років. Три роки тому Діана та Денис втратили батька. Тепер брат і сестра залишилися без батьків.

Найбільше бажання дітей — привезти маму додому, в Україну, та поховати її на рідній землі. Однак для цього потрібні кошти, яких у родини наразі немає.

Галина Флентей-Корчинська закликала небайдужих підтримати Діану та Дениса фінансово або поширити інформацію про збір.

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 4149497516322296

IBAN: UA703052990000026200908035237

«Зараз важлива кожна гривня», — зазначила Галина Флентей-Корчинська.