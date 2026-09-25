43-річна мешканка Тернопільщини раптово померла в Польщі: діти збирають кошти на перевезення тіла
Діана та Денис залишилися без батьків і нині просять допомогти зібрати кошти на перевезення тіла матері з Польщі в Україну. Про це повідомила Галина Флентей-Корчинська.
За її словами, жінка раптово померла в Польщі у віці 43 років. Три роки тому Діана та Денис втратили батька. Тепер брат і сестра залишилися без батьків.
Найбільше бажання дітей — привезти маму додому, в Україну, та поховати її на рідній землі. Однак для цього потрібні кошти, яких у родини наразі немає.
Галина Флентей-Корчинська закликала небайдужих підтримати Діану та Дениса фінансово або поширити інформацію про збір.
Реквізити для допомоги:
Номер картки: 4149497516322296
IBAN: UA703052990000026200908035237
«Зараз важлива кожна гривня», — зазначила Галина Флентей-Корчинська.