Лицарі, ремесла та фаєр-шоу: у Теребовлі вперше провели «День живої історії»

26 вересня на Замковій горі у Теребовлі відбувся історико-реконструкторський захід «День живої історії». Його організувала Теребовлянська міська рада до Всесвітнього дня туризму, повідомляють у міській раді.

Захід провели на території за замковим парком чорної сосни. Цьогоріч він відбувся вперше. Надалі «День живої історії» планують проводити щороку в межах відзначення Дня міста Теребовлі.

До заходу долучилися представники реконструкторських клубів «МАРҐЮҐР» із Тернополя та Києва, «Йоркський копроліт» зі Львова та «Метаморфози» з Теребовлі, Києва і Харкова.

Учасники демонстрували історичні костюми, зброю, предмети побуту, ремесла та традиції минулих епох. Гості могли спробувати себе в історичному фехтуванні, стрільбі з лука та метанні списа.

На локації «Жива історія» представили костюми й предмети побуту часів Давньої Русі та Великого князівства Литовського.

Пізнавальна частина заходу включала лекторій. Учасникам розповідали про особливості крою та відтворення середньовічного одягу, археозоологію, дослідження історії краю, реконструкцію XIV століття та використання штучного інтелекту у вивченні минулого.

Для дітей та дорослих організували квести, аквагрим і тематичні фотозони. Також відбулися виступи мистецьких колективів громади.

Гості могли безкоштовно скуштувати уху, кашу та узвар.

Завершив програму захід фаєр-шоу за участю учасників із Тернополя.

Гостей «Дня живої історії» привітав Теребовлянський міський голова Олег Продан.

«Теребовля має надзвичайно багату історію, і наше завдання — не просто зберігати її, а робити так, щоб нею могли захоплюватися сучасні покоління. Сьогодні ми бачимо, як історія може бути цікавою, живою та відкритою для кожного. Сподіваюся, що цей захід стане доброю традицією нашої громади і щороку збиратиме на Замковій горі ще більше людей», — зазначив Олег Продан.

Міський голова також подякував учасникам та організаторам заходу. Представникам реконструкторських клубів він вручив подяки Теребовлянської міської ради та запросив долучитися до заходу наступного року.

«День живої історії» також відвідав голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

Організатори зазначають, що надалі захід планують зробити щорічним у межах відзначення Дня міста Теребовлі.