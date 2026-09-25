1900 чи 662: чому різняться дані про кількість лисиць і на яких підставах дозволили їхній відстріл на Тернопільщині

Відстріл вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак на Тернопільщині: зоозахисниця ставить запитання щодо підстав

На Тернопільщині продовжують проводити заходи з регулювання чисельності хижих тварин. Зокрема, на території деяких мисливських угідь області проводитимуть відстріл вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак. Відповідні заходи триватимуть до 31 грудня 2026 року включно.

Зазначається, що відстріл здійснюватимуть відповідно до статті 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». На територіях природно-заповідного фонду такі заходи не проводитимуть.

Мешканців громади закликають бути уважними та обережними поблизу мисливських угідь під час проведення відстрілу. Власникам домашніх тварин рекомендують під час вигулу тримати їх на повідку, щоб уникнути нещасних випадків.

В організації зазначають, що такі заходи спрямовані на регулювання чисельності хижих тварин та запобігання поширенню небезпечних захворювань, зокрема сказу, серед диких і свійських тварин.

Водночас зоозахисниця Людмила Чеховська ставить під сумнів окремі аспекти проведення таких заходів та закликає перевірити підстави й документи, на яких вони здійснюються.

За її словами, увагу до ситуації привернуло повідомлення старости Шипівець Галини Крикніцької про те, що на території Товстенської селищної територіальної громади з 3 вересня до кінця року проводитимуть «санітарний відстріл» вовків, лисиць, шакалів та «бродячих собак».

Чеховська просить старосту та голову громади Івана Проданика надати офіційні документи, які визначають порядок контрольованого регулювання чисельності цих тварин.

Зоозахисниця також звертає увагу на інформацію Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо проведення 3 вересня відповідної зустрічі. На її думку, оприлюднені повідомлення містять суперечливі моменти.

Зокрема, Чеховська звертає увагу на інформацію про те, що полювання на Тернопільщині нібито не проводилося з 2022 року. Водночас, за її словами, раніше повідомлялося про добування значної кількості тварин. Вона просить пояснити, як співвідносяться ці дані.

Окреме питання, яке порушує зоозахисниця, стосується дозволів на регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин. За її словами, в інформації управління йшлося про те, що з 3 вересня воно видає відповідні дозволи, водночас керівник мав звернутися до Тернопільської ОВА щодо погодження такого регулювання. Чеховська запитує, на якій підставі дозволи видавалися з 3 вересня, якщо відповідне погодження, за наведеною нею інформацією, ще мало бути отримане.

Вона також звертає увагу на те, що у вересні-жовтні на Тернопільщині проводять кампанію з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. На думку Чеховської, потребує пояснення поєднання вакцинації з відстрілом тварин, які можуть бути охоплені цією програмою.

Ще одне питання стосується включення до переліку саме «бродячих собак». Чеховська наголошує, що у попередньо оприлюдненій інформації щодо підготовки відповідного дозволу такого формулювання, за її словами, не було. Вона вважає, що питання регулювання чисельності безпритульних тварин має розглядатися окремо.

Зоозахисниця також ставить під сумнів достовірність даних про чисельність диких тварин на Тернопільщині. Вона зазначає, що традиційна мисливська таксація передбачає визначення кількості тварин за непрямими ознаками — слідами, послідом, норами та іншими спостереженнями. На її думку, такі дані потребують незалежної перевірки сучасними методами.

Чеховська наводить різні цифри щодо чисельності лисиць. За її словами, на початку 2025 року йшлося приблизно про 1900 лисиць на території області, тоді як на початку 2026 року на території Подільської філії ДП «Ліси України» зазначалося 662 тварини. Зоозахисниця запитує, як ці показники співвідносяться та чи є достатні підстави говорити про надмірну чисельність хижаків.

Щодо вовків, Чеховська згадує інформацію про 13 тварин на території області та ставить питання щодо необхідності регулювання їхньої чисельності.

Окремо вона наголошує на необхідності отримання достовірних даних про чисельність диких тварин та закликає ухвалювати рішення на основі наукових досліджень.

Таким чином, актуальна інформація про відстріл на Тернопільщині стосується не лише Товстенської громади та Заліщицького району. За останніми повідомленнями, відповідні заходи проводитимуть і на території мисливських угідь Підволочиської районної організації УТМР — до 31 грудня 2026 року.

Раніше про проведення відстрілу повідомляли також у Заліщицькому районі. За інформацією Заліщицької районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, заходи там проводять відповідно до дозволу Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Вказаний термін — з 3 вересня до 31 грудня 2026 року включно.

Людмила Чеховська повідомляє, що готуються офіційні звернення щодо цієї ситуації.