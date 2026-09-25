На Тернопільщині спелеологи відкрили 50 метрів нових ходів у печері «На Хомах»

На Івано-Франківщині спелеологи відкрили вертикальну печеру Дземброня на горі Смотрич глибиною близько 30 метрів, а на Тернопільщині 50-метрове продовження гіпсової печери “На Хомах”.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів спелеолог і віцепрезидент Української спелеологічної асоціації Юрій Касьян.

“На горі Смотрич ми виявили нову вертикальну печеру. Назвали її “Дземброня”, адже поряд з нею є село з такою назвою. Припускаємо ця печера може стати найглибшою печерою Карпат. Адже її глибина сягає 30 метрів, а, можливо, навіть більше. Це достатньо багато, як для карпатських печер з пісковика. Будемо продовжувати її досліджувати”, – розповів Касьян.

Також на Тернопільщині спелеологи виявили нову частину гіпсової печери “На Хомах” протяжністю близько 50 метрів.

“Печера “На Хомах”, розташована поблизу села Кривче Чортківського району, відома спелеологам з 1960 року, а місцевим жителям з давніх часів. Ця печера вважалася невеликою – її довжина 140 метрів. Ми вирішили дослідити її детальніше, адже маємо припущення, що вона може бути фрагментом значно більшої печери. Поряд із нею на відстані приблизно два кілометри розташована печера Кришталева, довжина якої сягає понад 20 кілометрів. А оскільки “На Хомах” знаходиться у тому ж масиві, то її ходи можуть простягатися на десятки кілометрів”, – зазначив Касьян.

За словами спелеолога, цього року відбулися три наукові експедиції у печері “На Хомах”.

“Під час третьої поїздки вдалося пройти через вузьку ущелину, розширити її, розчистивши каміння, і відкрити нову частину печери протяжністю 50 метрів. А далі ми дійшли до чергового звуження. Будемо продовжувати роботу вже після зими. Адже у цій печері зимують кажани, тож працювати можна лише у теплий період”, – додав Касьян.

За його словами, у вже відомій частині печери в кількох місцях помітили зображення тризубів.

“Ми знаємо, що у багатьох печерах переховувалися повстанці у 40-х роках. Ймовірно печера “На Хомах” також була для них прихистком”, – додав Касьян.