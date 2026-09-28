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Пішов із життя викладач Тернопільської музичної школи Ярослав Швигар

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Пішов із життя викладач Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького Ярослав Станіславович Швигар. Про це повідомили у навчальному закладі.

Ярослав Швигар багато років працював на відділі духових та ударних інструментів. Він допомагав своїм учням розвивати талант і досягати успіхів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Колеги та вихованці пам’ятатимуть його як професіонала своєї справи, доброзичливу, щиру та чуйну людину, яка завжди була готова підтримати.

У Тернопільській музичній школі №2 висловили співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав Ярослава Швигара.

Світла пам’ять!

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