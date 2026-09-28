Три міста, три концерти: Естрадний оркестр ДСНС виступив на Тернопільщині

Естрадний оркестр ДСНС України виступив із концертною програмою «Світочам Української пісні присвячується» у трьох містах Тернопільщини — Кременці, Чорткові та Тернополі.

На концерти прийшли рятувальники, члени їхніх родин та місцеві мешканці. Глядачі слухали українські пісні та знайомі мелодії у виконанні оркестру.

Як повідомляють у ДСНС України, у кожному з міст концерти збирали глядачів, а виступи супроводжувалися оплесками та підспівуванням.

Програма «Світочам Української пісні присвячується» стала можливістю для слухачів провести вечір під живу музику та послухати українські пісні у виконанні Естрадного оркестру ДСНС.

Загалом на Тернопільщині відбулося три концерти оркестру — у Кременці, Чорткові та Тернополі.