09:49 | 28.09.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Три міста, три концерти: Естрадний оркестр ДСНС виступив на Тернопільщині

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Естрадний оркестр ДСНС України виступив із концертною програмою «Світочам Української пісні присвячується» у трьох містах Тернопільщини — Кременці, Чорткові та Тернополі.

На концерти прийшли рятувальники, члени їхніх родин та місцеві мешканці. Глядачі слухали українські пісні та знайомі мелодії у виконанні оркестру.

Як повідомляють у ДСНС України, у кожному з міст концерти збирали глядачів, а виступи супроводжувалися оплесками та підспівуванням.

Програма «Світочам Української пісні присвячується» стала можливістю для слухачів провести вечір під живу музику та послухати українські пісні у виконанні Естрадного оркестру ДСНС.

Загалом на Тернопільщині відбулося три концерти оркестру — у Кременці, Чорткові та Тернополі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *