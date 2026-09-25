У Тернополі вдруге викрали благодійну скриньку з грошима для військових — волонтерка звернулася до поліції

У Тернополі вдруге викрали благодійну скриньку з пожертвами, які збирали на комплектуючі для FPV-дронів. Про це повідомила волонтерка Юлія Мамчак.

За її словами, скриньку встановили у торговому центрі «НОВУС». Цього разу, як стверджує волонтерка, з неї зникло понад 5 тисяч гривень.

Юлія Мамчак повідомила, що це вже другий випадок викрадення цієї благодійної скриньки. За її словами, під час першої крадіжки були записи з камер відеоспостереження, а також встановили осіб, яких вона вважає причетними до викрадення. Водночас, стверджує волонтерка, винних тоді не притягнули до відповідальності, а кошти не повернули. Суму першої крадіжки вона оцінює у понад 3 тисячі гривень.

Після повторного викрадення Мамчак повідомила, що викликала слідчо-оперативну групу та збиралася написати заяву до поліції.

«Це гроші на комплектуючі для FPV. Недоторкані», — написала волонтерка.

Вона також звернулася до керівництва поліції Тернопільщини із закликом встановити обставини повторної крадіжки та притягнути винних до відповідальності.

Наразі офіційної інформації від поліції Тернопільщини щодо цієї заяви та обставин викрадення благодійної скриньки у відкритих джерелах немає.

Водночас поліція Тернопільщини раніше повідомляла про розкриття подібних крадіжок благодійних скриньок. Зокрема, у 2022 році правоохоронці встановили жінку, причетну до викрадення трьох скриньок із пожертвами у Почаєві та Кременці.