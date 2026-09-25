На Кременеччині відновили виїзні «Дні здоров’я»

На Кременеччині відновили практику проведення «Днів здоров’я» у громадах. У межах таких виїздів мешканці можуть отримати консультації лікарів безпосередньо за місцем проживання, не витрачаючи час на поїздки до лікарні.

Черговий запланований виїзд відбувся до Дунаївської АЗПСМ. На прийом прийшли понад 40 пацієнтів.

До складу виїзної медичної команди входять лікарі вузьких спеціальностей: гінеколог, хірург-отоларинголог, невролог, терапевт-лікар функціональної діагностики.

Під час виїзду фахівці проводили обстеження, надавали консультації та за потреби коригували раніше призначене лікування. Особливу увагу приділяли людям із хронічними захворюваннями або тим, хто потребує додаткового медичного обстеження.

За результатами огляду пацієнтам рекомендували додаткові дослідження чи консультації інших спеціалістів. За необхідності їх скеровували на подальше лікування у стаціонарі.

У Кременцькій лікарні зазначають, що такий формат роботи дає змогу своєчасно виявляти проблеми зі здоров’ям та не відкладати звернення по медичну допомогу.

Про проведення наступних «Днів здоров’я» у громадах Кременеччини повідомлятимуть додатково.