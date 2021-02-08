У Тернополі назріває ще один будівельний конфлікт

Тернопіль уже давно прославився на всю Україну земельними конфліктами, ущільненою будовою та забудовою зелених зон. Схоже на мапі Файного міста зріє ще один будівельний скандал. Цього разу на масиві «Канада».

Вчора, 4 лютого, на розі вулиць Чубинського та Вербицького, на місці зеленої зони робітники почали забивати стовбці під огородження території. Очевидно, під майбутню будову демонтують і приміщення колишнього магазину, де донедавна знаходився бар.

Сьогодні, 5 лютого, на місце потенційної будови прийшли з три десятки місцевих мешканців, які виявили своє обурення майбутнім сусідством багатоповерхівки. За їхньою інформацією, там планують збудувати два під’їзди на 9-ть поверхів. Мешканці налаштовані категорично, більш радикальні закликають перекрити в час пік одну з головних доріг Тернополя, менш радикальні – звернутися до міської влади, щоб її керівники пояснили, як без будь-яких громадських обговорень зводитимуть висотку під їхніми вікнами. Люди бояться, щоб їхні панельні будинки, яким більше 35 років, не склалися при забивання палів під майбутню висотку.

На зустріч з людьми прийшли два молодих помічника депутатки міської ради. Вони вислухали вимоги людей та обіцяли донести дану інформацію депутату. Чи допоможе вона людям, хотілося би в це вірити. Далі буде…

Тижневик “Номер один”