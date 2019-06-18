За вихідні на Тернопільщині травмовано четверо пішоходів, одного смертельно

В період з п’ятниці по понеділок на дорогах Тернопільщини було неспокійно, особливо в плані безпеки пішоходів, які перебували на проїжджій частині. Під колеса автомобілів потрапили четверо жителів Тернопільщини, на жаль 73-річна тернополянка загинула на місці події.

Так, 14 червня близько 14.00 годин, в м. Тернопіль по вул. Злуки водій автомобіля «Daewoo Lanos» скоїв наїзд на пішохода. В результаті ДТП потерпілу з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки» госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Майже одночасно, але вже на вул. Мазепи, під колеса «LifanXC60» потрапив 38-річний житель с. Зарубинці Збаразького району. Його було госпіталізовано в Тернопільську міську комунальна лікарню швидкої медичної допомоги, де встановили діагноз «Забій правого колінного суглобу, закритий перелом колінного суглобу під знаком питання, забійна рана правої кінцівки».

16 червня, знову ж таки в м. Тернопіль по вул. М.Шептицького, сталась дорожньо-транспортна пригода, що завершилась летально для тернопільської пенсіонерки, яку збила маршрутка №14.

А близько 20.00 годин 17 червня під колеса «Mitsubishi Outlander» потрапила 14-річна дівчинка. ДТП сталась в с. Іванівка Теребовлянського району. Внаслідок аварії потерпілу з діагнозом «Закртиа черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій носа, забій лівого ліктьового суглоба, лівого стегна, правого колінного суглоба, садна чола, рана верхньої повіки» госпіталізовано в хірургічно-травматологічне відділення Теребовлянської районної лікарні.